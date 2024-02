Num debate, o melhor retrato do que deveria ser a democracia. Rui Tavares, do Livre, e Luís Montenegro, da AD, enfrentaram-se e não houve facas na mesa, nem sangue no alguidar. Um é de esquerda, outro de direita, e do que disseram não resultou nenhuma vertigem apocalíptica. Muitas diferenças, mas de nenhuma resulta qualquer superioridade moral.









Ver comentários