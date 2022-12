Seria fúria o que saía pela boca incendiada do cidadão de Murça, que se atravessou irredutível à frente de Marcelo? E se vi alguma coisa na boca do cidadão de Murça foi amargura. “Nós, era com baldes a apagar fogos. 40 anos depois continuamos [com baldes]. O que é que andou a fazer o PS e o PSD?” E da boca do cidadão de Murça, Marcelo ouviu esta avaliação de Portugal: “Há 40 anos que não temos saúde, não temos educação, não temos segurança, não temos justiça.









