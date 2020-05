A bola e os trapos

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 21.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento



O futebol foi a minha última religião, Eusébio meu último profeta. Apesar dos prodígios de Messi e do esplendor atlético de Ronaldo, as guerras de alecrim e manjerona de mouros e tripeiros fizeram mossa à minha visão mística do futebol. Rui Pinto e Ana Gomes ajudaram à matança. O vírus, agora, desfez a bola em trapos.Faz hoje 116 anos, era o SLB um bebé, nasceu a FIFA. O que gere hoje? Um corpo ...