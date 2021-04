O grito veio do Tamisa. Uma mulher afogava-se. Jimi, rapaz de 20 anos, filho de imigrantes africanos, ia com um amigo e disse: “Tenho de a salvar”. Era meia-noite desta 2ª feira e Jimi, de seu nome Folajimi Olubunmi-Adewole, mergulhou. Eis o que é a coragem: o mergulho altruísta, no gelado rio de Londres, noite escura, para salvar uma desconhecida.