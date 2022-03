Morreu Jorge Silva Melo. Falar-se-á da sua incalculável contribuição e criação no teatro, um pouco no cinema. Quero dizer que, com a sua partida se despede de nós uma forma deliciosa, provocatória, amorosa e cáustica de escrever sobre cinema e sobre actores. JSM escrevia melhor do que a maioria de escritores, poetas e romancistas.