A França é o espelho negro em que vemos as nossas dores futuras. Que o susto nos dê a coragem de atacar a origem do mal. Em França, o voto de protesto foi de 61%. Nós, a abstenção em 48,6%, não estamos a ouvir bem o subterrâneo rumor do descontentamento português. Le Pen e Ventura, Mélenchon, PCP e BE são as aves que pairam sobre o quanto pior melhor.









