Devíamos estar a refastelar-nos com os belos números da economia portuguesa como quem se delicia com umas divinas farófias à sobremesa. Há crescimento, o PIB já antecipa um eufórico excedente, o turismo é um tango, as exportações, uma valsa. Não obstante, o povo recolhe-se, com a velha desconfiança a atazaná-lo.









