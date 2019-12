A esperança é o nuclear

Há um silêncio nuclear que tem de acabar. As bocas abrem-se, frenéticas, aos gritos de emergência climática e nem uma palavra sobre a energia nuclear, que é, hoje, limpa, segura e barata. Sem CO2.

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18-03-2019 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Mas vale mais um acto do que mil palavras. Uma start-up, a NuScale Power, em articulação com a Universidade do Oregon, criou um reactor nuclear cem vezes mais pequeno do que os velhos reactores. Hoje, dois terç... < br />