É lindo e digno o orgulho em nós próprios e no que defendemos, a nossa cidade, o nosso clube. É lindo, é lindo! O que não é lindo é escaqueirar a dignidade do que defendemos e querermos depois encobrir a grandessíssima trampa erguendo o estandarte.



Não sei o que passou pela cabeça de Pepe, esse admirável central do FCP, ao abalroar com uma joelhada no cóccix um jogador do SLB.









