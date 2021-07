Voltaram às livrarias, em novas edições, dois livros de Miguel Esteves Cardoso, "A Causa das Coisas" e "Os Meus Problemas". São dois livros que fizeram muito bem à língua portuguesa.

Nesses livros, as palavras portuguesas e as frases que formam têm a alegria de um miúdo que se lambuza com a marmelada. E são muito meiguinhas, incapazes de se zangar: levam tudo a bem, mesmo que as queiramos ofender. E o que é mais estranho é que pensam.