Anda meio mundo de joelhos a pedir desculpa a outro meio e há mesmo os obsessivos apaniguados do perdão, como antes, nos partidos comunistas, havia a obsessão e a vergasta da autocrítica. Se o exercício da desculpa me parece tão inútil como errado, já as desculpas da Igreja Católica pelos sacerdotes e bispos pedófilos me parecem de total hipocrisia.









