A Natureza

Por falar de natureza. O meu pai sabia coisas pelo vento, sol e nuvens, se ia chover, se era meia-noite ou meio-dia. Sou de uma geração que soube tudo pelos livros. Muitos livros que li amavam o ar alto que roça o céu, a fímbria do mar, o capim do mato.Num livro do Oeste Selvagem, "Desert Gold" de Zane Grey, literatura de terceira classe, havia um índio yaqui que se fundia com a noite, com o rumor de um rio, com os cactos do deserto, num panteí... < br />