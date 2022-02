Estará Putin assustado com as sanções que sobre ele a Europa e a América derramaram?E nós? Estamos conscientes e dispostos a sentir o choque que o congelamento do Nord Stream 2 vai causar? O brutal choque nos preços de tudo, do petróleo ao pão? Se os 190 mil soldados de Putin e os seus 1200 tanques, mais aviões, drones e panóplia bélica pisarem a Ucrânia, estas são a antecâmara de sanções mais feias e duras.