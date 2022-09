No Brasil, a “raça” de cada um é autodeclarada. Agora, para as eleições, há candidatos brancos que, para terem as vantagens das quotas, se declaram “pardos”, ou seja, mestiços. O meu amigo e autor Jonuel Gonçalves deu-me a notícia, com fotos.



O movimento alastra à universidade e é de um oportunismo iníquo.









