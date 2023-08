Gostava de ser, mas não sou uma pessoa bondosa. O meu pai, sim. Desarmado às vezes pela vida, mas sempre a dar aos outros. Lembrei-me do meu pai ao rever o episódio do Papa Francisco com os líderes em guerra no Sudão do Sul. Francisco pediu que viessem a Roma fazer a paz. No fim, Francisco rojou-se ao chão e beijou os pés de cada um dos africanos em luta.









