Ontem falei da angústia da democracia americana fechada no quarto escuro com pavor de Trump. É, aliás, uma angústia existencial que dilacera todas as democracias. No caso da nossa democracia, há uma angústia dentro da angústia: chama-se PSD. Esse velho partido essencial e fundador da democracia é um exemplo de impasse, hesitação e autobloqueio.









