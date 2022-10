Os activistas, novos lírios da terra, atiram-nos com megatoneladas de alarmismo para cima: ameaçam-nos com o apocalipse climático, gritam das suas montanhas sermões de decrescimento, exigem que mergulhemos na lama para limparmos as culpas coloniais e esclavagistas.



Mentem em tudo: a humanidade salva-se com mais e melhor indústria, com mais ciência e muita tecnologia: o que só o capitalismo e a democracia podem conseguir.









