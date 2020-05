Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 28.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Quando voltarei ao cinema? Não me lembro, na minha vida, de ter estado tanto tempo sem pôr os pés numa sala, sem me sentar no escuro e deixar que luz, sombras, som, beleza e fúria tomem conta de mim.No Verão de 1975, já com a guerra civil angolana a larvar, vi o ‘Weekend’, de Godard, e o ‘António das Mortes’, de Glauber Rocha, no Flamingo do Lobito. Filmes intensos, que me permitiram "matar" a realidade que se vivia ...