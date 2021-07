Abram o mundo

Com a clausura da covid-19, em 2020, nos EUA, a morte por overdose de droga cresceu 30%. Um estúpido e brutal record de mais de 93 mil pessoas. Stress e falta de tratamento espalharam a morte. E as crianças, Senhor? Forçadas a trabalhar, em todo o mundo, a Unicef registou 206 milhões, mais 46 milhões do que antes da Covid-19. África é quem mais sofre.Este era um número que vinha a baixar todos os anos. O fecho proteccionista das nossas sociedades fê-lo disparar. Fechamos e logo aumenta a nossa ansiedade e a miséria do mundo. Sociedades abertas, livre comércio são as armas progressistas contra o atraso e a brutal desigualdade.