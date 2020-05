Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 06.05.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Esqueçamos a coreografia geométrica da CGTP no 1º de Maio, versão minimal das pulposas coreografias norte-coreanas.Esqueça-se a política e pensemos no amor. Como se apaixonam agora as pessoas? Dirão daqui a 10 anos: "pela tua máscara, foi amor à primeira vista!"