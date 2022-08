O vídeo da detenção de um homem negro por dois polícias no Bairro Alto, sabe-se agora, era um vídeo amputado. Foi cortado o início que mostrava o homem com barras metálicas enfrentando os polícias. Essa amputação é o símbolo de parte da discussão do racismo.



Felizmente, muitos negros americanos estão a bater-se contra a armadilha da "identidade racial". Afirmam que essa luta não defende os seus interesses e que é até bloqueadora, sobretudo para os jovens negros que precisam do enriquecimento cultural e vivencial da diversidade, não ficando enfronhados numa pretensa cultura do "povo de cor". Não se deixem amputar, sejam universais!

Ver comentários