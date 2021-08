A politização do confronto China-EUA nos Jogos Olímpicos tem antecedentes. Em 1952, a URSS de Estaline e a Jugoslávia do marechal Tito não se chupavam nem com molho de tomate.Ambos comunistas, Tito recusava ajoelhar-se aos pés de Estaline. Nos Jogos de 1952, as selecções de futebol defrontaram-se. Foi uma batalha política. Foram precisos dois jogos, e a Jugoslávia eliminou a URSS.