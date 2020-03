Arte e ciência

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 10.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Com licença do PAN, esqueçam lá isso do cão ser o melhor amigo do Homem.O melhor amigo do Homem é a inteligência artificial. Há de livrar-nos do coronavírus. E digo isso porque, agora, com recurso a um algoritmo, os investigadores de Harvard, em três dias, identificaram um novo antibiótico que deu a volta à esperteza das bactérias e mata mesmo a mais resistente.