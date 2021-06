Ainda vamos ter saudades de António Costa! Agora que Fernando Medina espatifou a chávena de chá, que delicadamente vinha cinzelando, no resvaladiço empedrado da bufaria a embaixadas amigas e inimigas, se após 2023 as alternativas a Costa, na liderança do PS, são Ana Catarina Mendes, agora em contrito retiro espiritual, e Pedro Nuno Santos, assoberbado com a nomeação da mulher de outro ministro – dos nossos, claro! – ...