As iludências de Clint

Dos seus 90 anos, Clint Eastwood jura-nos, no seu filme "O Caso de Richard Jewell", que a promiscuidade entre a polícia e a imprensa é mais letal do que Cristiano na marca de penalty.Ora, a alma do seu filme não é a denúncia. O que Eastwood filma é a inocência. E vejam, a inocência é gorda e não faz dieta, é patriota, vê com candura a lei e ordem e gosta sem reservas de armas.< br />