As mulheres, Senhor, as mulheres! Na bárbara invasão da Ucrânia, esquece-se ou omite-se um dos aspectos de maior crueldade. As tropas de Putin, os seus mercenários Wagner, não têm poupado as mulheres. A tortura e a violação foram mesmo uma das suas armas favoritas. Eis o que têm feito as tropas "desnazificadoras": mesmo mulheres com mais de 80 anos foram vítimas dos "libertadores" russos, como foram violadas meninas de 4 anos.









Ver comentários