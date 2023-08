Virá aí a luta do século? Os pugilistas Muhammad Ali e Joe Frazier escolheram os tantãs da selva, há 53 anos, para se esmurrarem e saberem quem era o melhor do mundo. Agora, os novos gladiadores do século XXI terão escolhido o Coliseu de Roma para a batalha. Os gladiadores, ultrajantemente bilionários, chamam-se Mark Zuckerberg, dono do Facebook, e Elon Musk, dono do Twitter.









