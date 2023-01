As boas entradas de 2023: em Nova Iorque, um teste a 12 doentes com cancro rectal resultou numa cura de 100%. Outro teste, com vacina de RNA da Moderna a 150 doentes com cancro da pele, reduziu em 44 % os riscos de recidiva ou de morte.



Onde nos levará a ciência em 100 anos? Há 100 anos, nos jornais, as previsões para 2023 eram estas: com o avanço da electricidade, só se trabalharia 4 horas por dia;









Ver comentários