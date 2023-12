Três perversões da democracia: 1. Impedir que governe o partido mais votado, permitindo-se que, por equilibrismo parlamentar não ratificado pelo eleitores, governe um partido de sinal oposto, atirando-se o programa do partido mais votado para o lixo.



2. Assombrar os agentes políticos em exercício com ondas intimidatórias de suspeita, do que as 82 mil escutas de Galamba são um terrível exemplo.









