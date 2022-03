A nossa extrema-esquerda é raro ter dúvidas e nunca se engana. O monolítico PCP e o BE de bambu tudo explicam com facilidade. O culpado é sempre o Ocidente. É um facto que as tropas russas entraram pela Ucrânia dentro sem a mínima provocação. Mas que interessam os factos face à certeza do olhar agudo da extrema-esquerda: o culpado é o belicismo do Ocidente.