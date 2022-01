Hoje é feriado na América: dia de Martin Luther King. Esse feriado, aprovado por Ronald Regan, é um símbolo maior de tolerância.Rui Rio, no debate com Costa, deu exemplo do mesmo espírito: não diabolizou a esquerda, ou melhor, o PS, tratando-o como peça essencial da democracia e propondo pontes para o consenso de que o país precisa se quiser convergir com a Europa.