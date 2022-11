Quem é que faz mais pelas “vítimas da fome” pelos “famélicos da terra”? O comunismo, o maoismo, o activismo? O cantor Bono – sim, o dos U2 –, em entrevista arrasadora, foi cristalino: “A saída da pobreza extrema está no comércio, no capitalismo empresarial.” E, categórico, apagou todas as dúvidas: “A globalização sacou mais gente da miséria do que qualquer outro ‘ismo’!









