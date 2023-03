Sou editor de livros e estou em êxtase com a novíssima e nobre onda de reescrita dos clássicos. Agora sim, o passado vai levar uma lição do caneco, se me permitem a expressão semi-ofensiva.



Corrija-se já o ‘Othello’ de Shakespeare mouro ciumento de um tempo em que se julgava que as testas eram para cornos.









