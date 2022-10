Com prazer é mais caro? Não! Com prazer é melhor e é mais bonito. A eufórica prova desta filosofia do prazer deu-a o Benfica, no paraíso da Luz, com a Juventus. Onze meninos vestidos de vermelho converteram o relvado num lúdico recreio.



Vejam bem, os pés deles exibiam um gárrulo amor pelo esférico: acariciavam-no, beijavam-no, tocavam-no.









