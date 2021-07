Não sou dado à brotoeja, essa súbita erupção cutânea que vem acompanhada de irritante prurido. Mas o ardor e candura com que se cantam os méritos da educação para a cidadania fazem-me abrir a boca de espanto.Não era essa a novidade do velho Estado Novo? Formar o cidadão com os irrepreensíveis valores morais do patriotismo foi chávena de chá salazarista. E a formação dos pioneiros soviéticos? Ou cubanos?