Benditas pernas. Falo das pernas que Mary Quant despiu e arejou. Morreu agora, aos 93 anos, e foi ela que, se não a inventou, a tornou popular. Refiro-me à mini-saia dos anos 60. Antes, as pernas das mulheres sufocavam debaixo de vestidos vetustos. Com Mary Quant, poupou-se no tecido e a luz e uma fresca brisa vieram aflorar as pernas, o joelho, o começo da coxa.









