Carlos do Carmo vinha, ao fim de semana, à sua casa na Caparica. Eu, colega de Filosofia da querida Judite, sua mulher, chegado de dois anos de independência em Angola, andava por ali com a tão bela Antónia. E ele, grande como Brel e Sinatra, abria-nos a casa. Bebíamos a bica curta, o filho às voltas, de triciclo.É inútil louvar a sublime voz do Carlos. Dizem-me que vai cantar o último concerto. Mentira.< br />