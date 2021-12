Os 63% de africanos de 26 países julgam positiva a acção da China em África. Em Angola, 43%. Mas o afrobarómetro revela que a preferência dos africanos vai para o modelo de desenvolvimento americano, com menos Estado tutelar.A China percebeu e mudou a agulha. Em vez da hipertrofia das relações de Estados, agora avançam os privados chineses em cooperação com os privados africanos, cujo desenvolvimento é essencial para África: um pacote de 30 mil milhões de dólares foi anunciado no Focac, fórum sino-africano.