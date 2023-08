Como Steven Pinker e outros figurões angélicos, acho que vivemos no melhor dos mundos que já existiu. Sim, alinho com os figurões angélicos. Mas, como os outros mundos do passado, o nosso é também um mundo de tragédia e violência, só que menos.



Não há melhor dos mundos sem drama. Por exemplo, a ciência, esse último reduto da verdade.









