Longe dos nossos olhos europeus há um mundo exangue, sem um cêntimo no bolso e com a fome a bater-lhe na barriga. Dois terços dos 70 países de baixo rendimento não podem cumprir as obrigações de dívida e a fome assombra milhões dos seus cidadãos. Faltam-lhes as toneladas de cereais da Ucrânia reféns da loucura e da agressão de Putin.









