Na Alemanha, a esquerda radical acorda do pesadelo woke. Sahra Wagenknecht, espécie de Mortágua à sua maneira, em conflito com o partido Die Linke, rompeu com os camaradas por discordar da sauna wokista em que chapinhavam. Fundou, agora, um novo partido de esquerda, a que deu o seu próprio nome, juntando-lhe a sigla "razão e justiça".









Ver comentários