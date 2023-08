Contra o atraso

O que custa é saber que há soluções – racionais e simples – e que nós persistimos na nossa atrasada e burra maneira de conduzir as coisas da república. Volto ao exemplo da Dinamarca. O país respira o conforto e a riqueza de uma boa economia de mercado, com flexisegurança. Pode despedir-se em 3 dias, pelo que os empresários não têm medo de contratar, como o trabalhador, no dia em que é despedido, tem a segurança social a pagar-lhe 90% do salário e a arranjar novo emprego: só há 4% de desemprego (na prática, não há) e os dinamarqueses mudam de emprego de 4 em 4 anos.









