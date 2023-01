Ao contrário da piedosa vontade de Dino d’Santiago é preciso “contra os canhões, marchar, marchar”. As democracias têm de se defender, como o provam os alarves assaltos de trumpistas e bolsonaristas ao Capitólio e Brasília, em imitação burra do que populismo bolchevique fez, em 1917, no assalto ao Palácio de Inverno.









