Um para baixo, outro para cima, à imagem do 6 e do deste dia e mês, no Brasil comemora-se hoje o Dia do Sexo. Uma marca de preservativos terá, num contorcionismo mais comercial do que sensual, iniciado a “tradição”. E, todavia, nenhuma tradição é tão constitutiva do ser humano como o sexo. Nenhuma é tão delicada e intensamente bela.









