À política o que é da política… Esse mantra de António Costa caiu aos baldões, escada abaixo de São Bento. Costa, no discurso de weekend, meteu a política nas catacumbas da justiça. Mas é preciso dizer-se que, tanto quanto o cidadão comum sabe, ao não revelar factos substanciais de corrupção, a panóplia indiciatória que afogou o governo de Costa é também, se as provas não vierem, uma mão da justiça entre as pernas da política.









Ver comentários