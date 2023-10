A paz é possível no Médio Oriente, por mais peregrino que esse sonho pareça. É bom lembrar, a paz estava em curso entre Israel (mesmo com Netanyahu) e o mundo árabe, de que um acordo com a Arábia Saudita seria um sinal bem sonoro, e como o prova a presença de comunidades judias a comerciar em tantas capitais árabes.









