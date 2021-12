O tuíte é uma arma e dispara. Foram dois tiros nos pés. Rui Rio, à conta da exuberante exibição televisiva da prisão de Rendeiro, verteu queixa fácil e lamúria politiqueira sobre os eleitores. Pôs sombras numa detenção que desagravou todos os portugueses, sugerindo que a PJ é um capacho do Governo. Pior, inquieta-nos sobre a relação que terá com a justiça se for governo.