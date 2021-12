Cá venho eu chatear os apaniguados do medo, mas com boas notícias para os humanos de boa vontade. A Coreia do Sul vai construir a primeira cidade flutuante, no meio do mar, frente ao porto de Busan. O projecto, para 10 mil habitantes, é das Nações Unidas e estará pronto em 2025. Depois de amanhã! A cidade assenta sobre grandes plataformas calcárias flutuantes.