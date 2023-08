Zás, foram-se os miúdos das cruzes e guitarras e voltou a bisonhice, com os nossos inteligentes a esfaquearem-se sobre custos e ajustes directos. Eu queria é ser dinamarquês: algo vai muito bem no reino deles.



A Dinamarca tem dívida soberana? Tem. Uma coisinha de 30% do PIB, contra os nossos hercúleos 114%.









