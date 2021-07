Vivemos num limbo político. O governo vira a cara a reformas estruturais que relancem a convergência com a Europa. E onde está o PSD? Viram-no? Frio! O nosso crescimento económico é uma miséria grega. Alguém vê o dedo do PSD levantado ao governo? Frio, frio.Depois da pandemia, o governo anuncia que vamos recuperar, mas menos do que outros europeus, que levaram sovas pandémicas maiores. Viram o PSD? Muito, muito frio.